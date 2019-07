Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Duo überfällt Frau - Kriminalpolizei sucht dringend nach Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Duo überfällt Frau - Kriminalpolizei sucht dringend nach Zeugen

Neustadt: Verletzungen erlitt eine 41 Jahre alte Frau bei einem Überfall am Freitagmorgen, 5. Juli in der Innenstadt. Fahndungsmaßnahmen nach den mutmaßlichen Tätern brachten bisher keinen Erfolg. Im Rahmen der noch andauernden, intensiven Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei dringend nach Zeugen. Das Opfer war um 4.35 Uhr zu Fuß in der Straße "Im Hattenrod" in Richtung Hindenburgstraße unterwegs. Urplötzlich liefen zwei unbekannte Männer aus einem Gebüsch hervor, attackierten die Frau von hinten und zogen an der mitgeführten Handtasche der 41-Jährigen. Die Frau schrie auf und wurde von einem der Männer unvermittelt in die Hand gebissen. Letztendlich flüchtete das Duo mit der erbeuteten hellbraunen Lederhandtasche in grobe Richtung Bahnhof. In der Handtasche befanden sich unter anderem Bargeld, ein Handy sowie ein Schlüsselbund. Die Überfallene erlitt Verletzungen an der Hand und am Arm. Ein Rettungswagen versorgte sie vor Ort. Der mutmaßliche Haupttäter ist laut Aussagen des Opfers schlank, zirka 165 cm groß und etwa 25 Jahre alt. Er hat eine sehr dunkle Hautfarbe sowie gelocktes Haar. Bekleidet war er mit einer roten Jacke/Trainingsjacke. Sein Begleiter ist etwa 180 cm groß, ebenfalls dunkelhäutig, zirka 25 Jahre alt und hat kurze, schwarze Haare. Er trug eine dunkelgraue Jacke sowie eine dunkle Hose. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach der Tat brachten bisher keinen Erfolg. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe: Wer hat am frühen Freitagmorgen in der Straße "Im Hattenrod" Schreie einer Frau wahrgenommen? Wer kann Angaben zu dem Überfall machen? Wem sind vor oder nach dem Geschehen rund um den Tatort/in Tatortnähe verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

