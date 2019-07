Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kirschenmarkt - Polizei zieht Bilanz

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach

"Wenn es bei einem mehrtägigen Fest zu vereinzelten Auseinandersetzungen mit teilweise schweren Folgen kommt, dann fällt es trotz des sonstigen Verlaufs schwer von einem insgesamt friedlichen Fest zu sprechen. Wie in den letzten beiden Jahren trüben leider mehrere Vorkommnisse die polizeiliche Bilanz zum Kirschenmarkt", sagt Rainer Höhn, der Leiter der zuständigen Polizeistation Biedenkopf. Unter dem Strich stehen bislang sieben Strafanzeigen, 3 Platzverweise und 53 Personalienfeststellungen. Vier der Strafanzeigen waren die Folge körperlicher Auseinandersetzungen. Tatsächlich war der Kirschenmarkt für die Polizei und die anderen Sicherheitskräfte erneut eine besondere Herausforderung. Insbesondere der zunehmende Alkoholpegel zur fortgeschrittenen Stunde, ab etwa 02 Uhr, zeigte bei einigen der noch verbliebenen Besucher Wirkung, die sich in zunehmender Aggressivität gegenüber den Sicherheitskräften äußerte. Die gemeldeten Schlägereien und Auseinandersetzungen waren allesamt spät in der Nacht. In vier Fällen gab es Anzeigen und teilweise Festnahmen. Zwei weitere gemeldete Schlägereien hatten sich offenbar bereits vor dem Eintreffen der Polizei erledigt. Dazu meldeten sich weder Opfer noch Zeugen. Über eine größere Schlägerei gleich in der ersten Nacht zum Donnerstag berichtete die Polizei ebenso gesondert wie zu einer Auseinandersetzung im Festzelt in der Nacht zum Samstag, bei der einer der Beteiligten eine Verletzung durch ein Messer erlitt.

