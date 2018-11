POL-MK: Starkstromkabel als Ziel der Beute

Iserlohn-Letmathe (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 13.11.2018, 15:45 Uhr bis 14.11.2018, 07:45 Uhr, ein Strom führendes Zuleitungsstarkstromkabel am frei zugänglichen Baustellenstromverteilerkasten an der Rotehausstraße zum Zweck des Diebstahls zu durchtrennen. Dies gelang jedoch nur teilweise. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Letmathe (Tel.: 50290) entgegen.

