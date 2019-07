POL-MR: Corsa beschädigt - Hellgrüner Lack weist auf Verursacher hin;Parkplatz-Rempler vor Einkaufszentrum;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Corsa beschädigt - Hellgrüner Lack weist auf Verursacher hin

Amöneburg-Mardorf: Bereits am Donnerstag, 4. Juli fuhr ein Unbekannter zwischen 7 und 17 Uhr vorne links gegen einen geparkten schwarzen Corsa. Bei der Unfallflucht in der Falkenstraße entstand ein Schaden von 3000 Euro. Hellgrüne Farbanhaftungen sind bisher der einzige Hinweis auf den mutmaßlichen Unfallverursacher. Hinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Parkplatz-Rempler vor Einkaufszentrum

Stadtallendorf: Es ist nicht der erste Fall und wird auch nicht der letzte bleiben. Wieder einmal fuhr ein Autofahrer vor dem Einkaufszentrum gegen einen geparkten Wagen und verursachte einen Schaden von 2000 Euro. Betroffen ist ein schwarzer BMW Kombi, der eine Delle am hinteren, linken Radkasten aufweist. Der Vorfall in der Herrenwaldstraße ereignete sich am Freitag, 5. Juli zwischen 11 und 12.30 Uhr. Die Polizei sucht nun Zeugen, die nähere Angaben zu dem Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

