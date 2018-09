BPOLI-WEIL: Zwei Haftbefehle vollstreckt

Lörrach/Basel (ots) - Eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe, bestehend aus Bundespolizei und Schweizer Grenzwache, konnte am Basel Badischen Bahnhof einen Haftbefehl vollstrecken. Am Samstagmittag kontrollierten sie einen 21-jährigen afghanischen Staatsbürger, welcher mit der Regionalbahn von Basel in Richtung Oberbayern fahren wollte. Dabei stellte die Streife fest, dass gegen den jungen Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ingolstadt vorliegt. Wegen sexueller Belästigung wurde er zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt. Da er den geforderten Betrag nicht begleichen konnte wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ebenfalls ins Gefängnis musste ein 38-Jähriger Deutscher, welcher durch eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Lörrach kontrolliert wurde. Gegen ihn lag, aufgrund diverser Eigentumsdelikte, ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgericht Lörrach vor.

