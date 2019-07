Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Schule; Scheibe eingeschlagen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Halsdorf - Einbruch in Schule

Beim Einbruch in die Mittelpunktschule Wohra in der Straße Am Steinboß erbeuteten der oder die Täter Bargeld, eine Sporttasche, eine graue Geldkassette, sowie mehrere i-Pads und Laptops. Bei dem Einbruch wurden mehrere Türen, Schränke und Schreibtische aufgebrochen, sodass zudem ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Der Einbruch war nach ersten Ermittlungen in der Nacht zum Dienstag, 09. Juli, vermutlich gegen 02.30 Uhr. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Scheibe eingeschlagen

Im Einkaufszentrum am Richtsberg zerstörten unbekannte Täter auf unbekannte Weise die äußere Scheibe eines doppelt verglasten Fensters im Erdgeschoss eines Bürotrakts. Der Schaden beträgt mindestens 300 Euro. Die Tatzeit war von Montag auf Dienstag, 09. Juli, zwischen 19 und 08.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

