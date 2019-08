Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kontrolltag

Arnsberg/Sundern (ots)

Am Dienstag zwischen 14 und 19:30 Uhr fand in Arnsberg und Sundern ein erneuter Kontrolltag im HSK statt. Dieses Mal stand die Bekämpfung der Verkehrsunfälle unter Alkohol und anderen berauschenden Mitteln im Vordergrund. Über 20 Beamte, inklusive Einsatzhundertschaft aus Dortmund, überprüften zeitgleich an drei Kontrollstellen die Fahrzeuge. Das Hauptaugenmerk der Kontrollen lag auf der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer. Neben fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Handyverstößen und einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, erhoben die Beamten fünfmal ein Verwarngeld wegen Gurtverstößen und vier Verwarngelder wegen sonstiger Verkehrsverstöße. Bei dem Kontrolleinsatz wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln geschrieben. Jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurde wegen nicht ordnungsgemäß gesicherter Kinder und dem Erlöschen der Betriebserlaubnis gefertigt.

Selbstverständlich führt die Polizei im Hochsauerlandkreis auch außerhalb der Kontrolltage dauerhafte und flächendeckende Kontrollen durch und geht konsequent gegen Straftäter vor.

