Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hilflose Lage vorgetäuscht

Arnsberg (ots)

Zweimal täuschte ein Mann in Arnsberg eine hilflose Lage vor um an Geld zu gelangen. Einmal hatte er Erfolg.

Bereits am Vormittag des 12. August klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür einer 90-jährigen Frau in der Möhnestraße. Der Mann täuschte vor, Geld für eine Taxifahrt zu benötigen. Als die Frau ihm kein Geld aushändigte, entfernte sich der Mann.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Er ist zwischen 20 und 23 Jahre alt, hat ein rundliches Gesicht, einen korpulenten Körperbau, ein gepflegtes Äußeres und einen osteuropäischen Akzent.

Am Dienstag ereignete sich eine zweite Tat. Dieses Mal klingelte ein Mann gegen 18 Uhr an einer Wohnungstür im Fresekenweg. Der Unbekannte täuschte auch hier vor, Geld für eine Taxifahrt zu benötigen. Ohne Einwilligung der 79-jährigen Bewohnerin betrat der Mann die Wohnung und entnahm einen niedrigen, zweistelligen Betrag aus der Geldbörse der Frau. Einen weiteren mittleren, zweistelligen Betrag entnahm der Mann einer Schatulle in der Wohnung.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

Er ist circa 45 Jahre alt, hat einen korpulenten Körperbau, ein südeuropäisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart, trug dunkle Kleidung, eventuell eine schwarze Strickjacke und sprach akzentfreies Hochdeutsch.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 1142

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell