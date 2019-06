Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbrecher flüchtet

Reken (ots)

Sein bellender Hund alarmierte am Donnerstag zu Recht den Bewohner eines Hauses in Bahnhof Reken. Gegen 10.10 Uhr war ein Unbekannter gewaltsam in das Haus an der Straße Feldweg eingedrungen. Als der Bewohner nach dem Rechten sah, konnte er noch beobachten, wie der Unbekannte flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

