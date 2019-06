Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Auto mutwillig beschädigt

Südlohn (ots)

Die Windschutzscheibe eines abgestellten Pkw haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Südlohn eingeschlagen. Die Täter benutzten dazu eine Wegeleuchte, die sie aus dem Boden gerissen hatten. Das Geschehen spielte sich an der Alten Stadtlohner Straße ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

