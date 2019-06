Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pedelec gestohlen

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bahnhof - Donnerstag, 20.06.2019, zwischen 07.30 Uhr und 15.30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - Am Donnerstag zwischen 07.30 Uhr und 15.30 Uhr hat ein Unbekannter am Bahnhof in Nörten-Hardenberg ein Pedelec im Wert von ca. 2.400 Euro gestohlen. Das Elektrorad stand mit einer Wegfahrsperre und einem Schloss versehen, gut gesichert im Fahrradunterstand. Das 28 Zoll Haibike hat einen Gelsattel, eine graugeblümte Fahrradtasche, einen rot/schwarzen Rahmen und eine 9-Gang-Kettenschaltung.

Die Nörten-Hardenberger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden unter der Telefonnummer 05503-1004 entgegengenommen.

