Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen/Rottenacker - Wenig Beute für Einbrecher

Einbrecher waren am Wochenende im Raum Ehingen unterwegs.

Ulm (ots)

In Allmendingen drangen die Unbekannte in das Waldfreibad ein. Sie hebelten in der Nacht zum Sonntag den Kiosk auf. Doch die Betreiber hatten vorgesorgt. So fiel den Unbekannten keine Beute in die Hände.

In Rottenacker waren Einbrecher am frühen Sonntag am Sportplatzweg. Sie schlugen das Fenster zu einem Vereinsheim ein und durchsuchten es. Sie fanden eine Kasse, in der nur wenige Euro waren. In der Nachbarschaft hebelten Unbekannte ein Fenster auf, um in ein anderes Vereinsheim zu kommen. Hier kamen sie aber nicht weiter. Deshalb mussten sie ein zweites Fenster aufbrechen. Weil sie auch hier kaum Wertsachen fanden, zerstörten die Einbrecher Teile des Inventars, bevor sie flüchteten.

Die Polizei (Tel. 07391/5880) ermittelt jetzt und sucht die Einbrecher. Die Ermittler prüfen auch, ob die Einbrüche zusammenhängen. Und sie empfehlen, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen im Raum Ehingen ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++++++ 1607230 1606755 1607231

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell