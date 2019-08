Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Flugzeugabsturz in Mariensiel mit glimpflichen Ausgang

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 17.21h lief bei der Kooperativen Großleitstelle in Oldenburg ein Notruf ein, dass ein Flugzeug am Flugplatz Mariensiel abgestürzt sei. Beim Eintreffen der Polizei bestätigte sich das Bild, zum Glück kam es nur zum Sachschaden; der Pilot blieb quasi unverletzt. Bei der Startphase einer älteren Maschine aus dem Jahre 1946 kam es zunächst zu Motoraussetzern und schließlich zum Totalausfall. Der Pilot hatte noch versucht, das Flugzeug auf der Wiese am Flugplatz zu landen, jedoch direkt über der Deickkrone, als der Motor aussetzte, sackte das Flugzeug ab und setzte auf der Deickrone auf, wobei das Bugrad abbrach. Das Flugzeug glitt vom Deich herunter und blieb an einem Zaun zum Flugplatz hängen. Das Flugzeug wurde mit Hilfe der Feuerwehr geborgen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell