Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - Beleidigung von Polizeibeamten anlässlich einer Absperrung wegen der Veranstaltung "Fridays for Future"

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, 20.09.19, gegen 10.55 Uhr war die Ludwigstraße in Neustadt anlässlich der "Fridays for Future" Veranstaltung teilweise gesperrt. An der Ludwigstraße war eine Funkstreife der Polizei Neustadt eingesetzt und verweigerte einem Fahrzeug die Einfahrt zum Marktplatz. Im Rahmen der Kontrolle mischte sich eine 21-jährige Mitfahrerin ein und beleidigte die eingesetzte Beamtin grundlos aufs Übelste und verweigerte zunächst die Personalienangabe. Im Rahmen der weiteren Aufnahme konnten die Personalien festgestellt werden.

