Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Einbruch in Fahrschule.

Lippe (ots)

Ohne Beute entkamen Einbrecher, die sich zwischen Montagabend und Mittwochmittag Zugang zu einer Fahrschule in der Bielefelder Straße verschafft hatten. Als der Geschädigte gegen 12:15 Uhr in seine Fahrschule kam, stellte er fest, dass die Schränke durchsucht worden waren. Beute machten die Einbrecher jedoch nicht. Hinweise zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

