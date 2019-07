Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Waddenhausen. Schwer verletzt nach Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Auf der Schötmarschen Straße verunglückte ein 29-jähriger Lagenser gegen 3 Uhr am Donnerstagmorgen mit seinem Opel Corsa. Der Autofahrer kam aus Bad Salzuflen und fuhr in Richtung Lage, als er in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen touchierte einen Baum und einen massiven Betonpfeiler, bevor er in einem Vorgarten zum Stehen kam. Ein Anwohner wurde von dem Unfalllärm wach, benachrichtigte die Polizei und betreute das Unfallopfer bis zur Ankunft der Rettungskräfte. Der 29-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 8500 Euro.

