Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/ Jerxen-Orbke. Vorsicht vor dem Enkeltrick - Falsche Tochter betrügt Seniorin.

Lippe (ots)

Am Dienstag erbeutete eine Trickbetrügerin einen fünfstelligen Betrag, nachdem sie sich am Telefon als Tochter der Geschädigten ausgegeben hatte. Mittags klingelte das Telefon einer Seniorin aus Jerxen-Orbke. Eine Frau behauptete, ihre Tochter zu sein. Unter dem Vorwand, Bargeld und Schmuck der Mutter beim Rechtsanwalt hinterlegen zu wollen, überredete sie diese, ihre Wertsachen einer angeblichen Bekannten zu übergeben. Die Seniorin packte eine fünfstellige Bargeldsumme und Goldschmuck in eine Stofftasche und ging hinaus auf die Straße Am Roßbruch. Dort trat gegen 12:30 Uhr eine Frau auf sie zu, die sich als die angekündigte Bekannte vorstellte und die Tasche an sich nahm. Bei einem Telefonat mit ihrer echten Tochter fiel der Betrug auf und die beiden benachrichtigten die Polizei.

Die Trickbetrügerin wird von der Geschädigten folgendermaßen beschrieben: zirka 30 Jahre alt, dunkel gekleidet mit langer Hose und T-Shirt, dunkle, schulterlange Haare. Die Frau sprach akzentfrei Hochdeutsch. Zeugen, die Hinweise auf die Täterin geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 / 6090 in Verbindung zu setzen.

Trickbetrüger versuchen besonders ältere Mitmenschen mit verschiedenen Maschen dazu zu drängen, Bargeld oder Wertsachen an sie auszuhändigen. Wenn Anrufer sich am Telefon als Bekannte oder Verwandte ausgeben und Sie um Geld bitten, werden Sie misstrauisch und beenden Sie das Gespräch. Rufen Sie stattdessen selbst Ihre Verwandten an und vergewissern Sie sich, ob sie mit Ihnen gesprochen haben. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte. Informieren Sie die Polizei unter 110, wenn Sie verdächtige Anrufe erhalten.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell