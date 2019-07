Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Werl-Aspe. Fensterscheibe zerstört.

Lippe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Fensterscheibe des Schulzentrums in der Paul-Schneider-Straße zerstört. Ein Mitarbeiter entdeckte gegen kurz vor 6 Uhr das kaputte Fenster. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 400 Euro. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell