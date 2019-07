Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verletzte nach Vorfahrtsunfall.

Lippe (ots)

Drei Frauen verletzten sich bei einem Verkehrsunfall auf der Ostwestfalenstraße am Dienstagabend. Gegen 18:30 Uhr bog ein 47-jähriger Mann aus Wadersloh mit seinem VW aus Richtung Holzhausen kommend von der Sylbacher Straße auf die Ostwestfalenstraße ab. Dabei kollidierte er heftig mit einem vorfahrtsberechtigten Ford, in dem eine 19-Jährige und eine 30-Jährige aus Bielefeld auf der Ostwestfalenstraße unterwegs waren. Die beiden Insassinnen des Fords und die 36-jährige Beifahrerin im VW wurden beim Unfall schwer verletzt und in Kliniken gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 21000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten wurde der Kreuzungsbereich gesperrt und der Verkehr über die Sylbacher Straße umgeleitet.

