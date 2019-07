Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Zeugen von Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (27. Juni 2019) verletzte sich ein Blomberger bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Höxterstraße/Eschenbrucher Straße/Zufahrt Emmerauentunnel. Gegen 15:20 Uhr fuhr eine 37-jährige Dörentruperin mit ihrem schwarzen VW vom Tunnel kommend in den Kreisverkehr. Dabei kollidierte sie fast mit einem Motorradfahrer, der im Kreisverkehr fuhr. Durch abruptes Bremsen konnten die beiden einen Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge verhindern. Der 48-jährige Blomberger stürzte beim Bremsmanöver jedoch mit seiner Harley-Davidson und verletzte sich leicht. Der Sachschaden liegt bei rund 1200 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 zu benachrichtigen.

