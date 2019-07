Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Büro.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte in die Büroräume eines Betriebes im Forsthausweg ein. Sie hebelten zwei Türen auf und verursachten damit Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. Ob den Einbrechern Diebesgut in die Hände fiel, steht nicht fest. Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell