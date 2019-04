Polizeidirektion Hannover

POL-H: Misburg-Nord: 39-Jähriger verletzt Kontrahenten bei Streit mit Messer

Hannover (ots)

In der Nacht zu heute, 24.04.2019, sind vor einem Mehrfamilienhaus am Kleiberweg zwei Männer (beide 39 Jahre) in Streit geraten. Dabei hat einer ein Messer gezogen und seinem Gegenüber in den Bauch gestochen.

Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen hatten die beiden Männer am Abend gemeinsam mit zwei Zeugen in der Wohnung des 39 Jahre alten Tatverdächtigen gesessen und einen geselligen Abend verbracht.

Gegen 01:40 Uhr verließen beide stark alkoholisiert das Gebäude und gerieten vor dem Haus aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit. Dabei zog der Tatverdächtige ein Messer, stach seinem Kontrahenten in den Bauch und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, blieb erfolglos.

Ein Rettungswagen brachte das schwerverletze Opfer zur stationären Behandlung in eine Klinik - sein Zustand war zu keiner Zeit kritisch.

Der vom Tatort geflüchtete 39-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten - die Ermittlungen dauern an. /pu, schie

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Andre Puiu

Telefon: 0511 109-1043

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell