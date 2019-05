Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Steinfurt (ots)

Horstmar, L 579 Freitag, 03.05.2019, 16:31 Uhr Ein 42jähriger Mann aus Münster befuhr mit seinem PKW VW Passat aus Laer kommend die L 579 in Fahrtrichtung Schöppingen. Im Fahrzeug befanden sich seine 41jährige Frau und der einjährige Sohn. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam der Fahrer kurz vor der Antoniuskapelle nach links von der Fahrbahn ab, fuhr dort über den Grünstreifen und prallte anschließend gegen einen Baum. In Folge kam das Fahrzeug noch 30 Meter zum Stillstand. Der 42jährige Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 41jährige Frau konnte mit dem einjährigen Kleinkind das Fahrzeug mit der Hilfe von Ersthelfern verlassen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Rettungskräften am Unfallort. Der Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen. Die Polizei sperrte die L 579 während der Unfallaufnahme vollständig. Der Verkehr wurde bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen 18:00 Uhr umgeleitet. Die Fahrzeuginsassen wurden schwerverletzt mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell