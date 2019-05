Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit Personenschaden, Schulbus beteiligt

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag( 03.05.), gegen 07.40 Uhr, kam es auf der Burgundenstraße/ Brunhildstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Schulbus beteiligt war. An der Einmündung beachtete ein 11-jähriges Kind, das mit dem Fahrrad auf der untergeordneten Straße unterwegs war, nicht die Vorfahrt des für ihn von rechts kommenden Schulbusses. Der Schulbus, besetzt mit 35 Schulkindern, musste eine Vollbremsung vollziehen. Dabei wurde eine 9-jährige Schülerin von ihrem Sitz auf den Gang geschleudert. Sie verletzte sich bei dem Sturz und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Kinder blieben unverletzt. Die Mutter der verletzten Schülerin war vor Ort. Das 11-jähirge Kind auf der untergeordneten Straße blieb ebenfalls unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Ein Ersatzbus brachte die übrigen Kinder zum Schulgelände.

