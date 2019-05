Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., sexuelle Nötigung

Steinfurt (ots)

Bei der Polizei ist am Donnerstag (02.05.) ein Vorfall angezeigt worden, der sich bereits am vergangenen Freitag (26.04.) zugetragen hat. Eine 16 Jahre alte Jugendliche war gegen 19.00 Uhr zu Fuß auf der Rohdewaldstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. An der Kreuzung Rohdewaldstraße/ Bismarkstraße ist sie von zwei Männern an den Armen festgehalten und unsittlich berührt worden. Die beiden Männer waren etwa 20 bis 25 Jahre alt und zwischen 180 und 185 cm groß. Der eine hatte eine sportliche, schlanke und der andere eine kräftige Figur. Beide hatten kurze dunkle Haare, einen Vollbart und einen dunklen Teint. Beide trugen dunkle Bekleidung. Den Schilderungen zufolge unterhielten sie sich in einer ausländischen, vermutlich arabischen Sprache. Nach der Tat haben sich die Täter fußläufig in Richtung Innenstadt entfernt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell