Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Brand

Emsdetten (ots)

In der Nacht zu Freitag (03.05.), gegen 04.18 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand an der Delpstraße gerufen worden. In einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung war in einem Waschraum ein Feuer ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten 29 Bewohner evakuiert werden. Sie wurden in einer benachbarten Schule untergebracht und medizinisch betreut. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner brandursächlich gewesen sein. Eine Person befindet sich derzeit noch zur Beobachtung in einem Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

