Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall, zwei Verletzte

Steinfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wettringer Straße sind am Maifeiertag (1. Mai), gegen 15.30 Uhr, zwei Personen leicht verletzt und anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden. Ein 34-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen befuhr die Wettringer Straße stadtauswärts und wollte nach links auf die B 54 abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden PKW eines 42-Jährigen aus Lotte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In den beteiligten Fahrzeugen wurden jeweils die Beifahrer, eine 35-Jährige aus Münster und ein 31-Jähriger aus Lotte, verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

