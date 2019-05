Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfall

Westerkappeln (ots)

Am Mittwoch (01.05.) ist eine Autofahrerin auf der Ibbenbürener Straße, Höhe Haus Nummer 17, nach links von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand gelangt. Die 18-Jährige aus den Niederlanden wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Den Schilderungen zufolge war sie in Richtung Lotte unterwegs, habe einem Tier ausweichen wollen und dabei die Kontrolle über ihren PKW verloren. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell