Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrräder in Dünfus und Ellenz-Poltersdorf gestohlen

Cochem (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurden in Dünfus zwei E-Bikes aus einer Garage in der Straße Auf der Heg entwendet. In der gleichen Nacht wurde in Moselweinstraße in Ellenz-Poltersdorf ein Fahrrad gestohlen. Hinweise an die Polizei Cochem, Tel. 02671-9840.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell