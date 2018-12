POL-COE: Lüdinghausen, K16/ Auto überschlägt sich

Coesfeld (ots) - Eine 19-jährige Dülmenerin ist am Dienstag (11. Dezember) um 7.10 Uhr bei einem Unfall auf der K16 in Lüdinghausen verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache war sie von der Straße abgekommen. Der Wagen überschlug sich. Ein Ersthelfer half der jungen Frau, sich aus dem Fahrzeug zu befreien. Die Dülmenerin wurde in ein Krankenhau gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell