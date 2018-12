POL-COE: Lüdinghausen, B 58/ Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Coesfeld (ots) - Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro - das ist die Bilanz nach einem Verkehrsunfall am Montag (10. Dezember), 16.11 Uhr, auf der Bundesstraße 58 in Lüdinghausen. Ein Nottulner (46) fuhr auf der K8 von Olfen nach Dülmen, wollte die B58 überqueren und übersah den von rechts kommenden Wagen einer Gelsenkirchenerin (23). Beim Zusammenstoß wurden beide Autofahrer schwer verletzt.

