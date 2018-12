POL-COE: Dülmen, Buldern/ Suche nach vermisstem Mann dauert an

Coesfeld (ots) - Nachtrag zur Ursprungsmedlung Nr.3526970

Die Suche nach dem 83-jährigen vermissten Mann dauert an und ist am Montagnachmittag durch Kräfte der Bereitschaftspolizei intensiviert worden. Polizisten suchten ein Gebiet rund um das Schloss Buldern ab. Nach wie vor bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ursprungsmeldung: Seit Sonntag, 09.12.2018, 00.20 Uhr, sucht die Polizei nach einer 83 Jahre alten männlichen Person, die von Dülmen-Buldern, im Bereich des dortigen Bahnhofes, Max-Planck-Straße, mit ihrem Pkw auf dem Weg nach Lüdinghausen war, dort aber nicht ankam. Es ist zu befürchten, dass der Mann verunfallt ist. Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits am 08.12.2018, gegen 21.45 Uhr, aus Dülmen-Buldern losgefahren ist. Im Rahmen einer intensiven Suche wurde der durch den Mann genutzte Pkw inzwischen in Dülmen-Buldern aufgefunden, sodass die Person momentan zu Fuss unterwegs sein dürfte. Suchmaßnahmen, auch unter Einbindung eines Polizeihubschraubers und Suchhunden, verliefen bislang ergebnislos. Daher bittet die Polizei um ihre Mithilfe. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: männlich, 83 Jahre alt, 170 cm groß, grau-weiße Haare, Brillenträger, bekleidet mit einem grauen Anzug, einem Hemd und Krawatte und mit einer weiteren grauen Jacke über dem Anzug. Sollten Sie die beschriebene Person gesehen haben, so verständigen Sie bitte die Polizei Dülmen unter 02594-7930 oder wählen Sie den Notruf 110.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell