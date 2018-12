POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Ford-Mondeo beschädigt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - Die Polizei bittet Zeugen einer Sachbeschädigung eines grauen Ford Mondeo, der an der Dülmener Straße in Coesfeld geparkt war, sich zu melden. Möglicherweise ist ein Unbekannter mit einem Einkaufswagen gegen den Ford gestoßen. Sachschaden: rund 1000 Euro. Tatzeit: zwischen Freitag (7. Dezember), 7.50 Uhr, und Montag, 7.50 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

