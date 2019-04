Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

AM 10.04.2019 zwischen 17 und 18 Uhr kam es auf dem HIT-Parkplatz in Ahrweiler zu einer Unfallflucht. Nach bisherigen Ermittlungen stieß ein dunkelgrauer SUV gegen einen geparkten roten Pkw VW up.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler unter 02641-9740 oder pibadneuenahr.wache@polizei.rlp.de erbeten

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 02641-9740

pibadneuenahr.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell