Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt/ Bo., Bedrohung, Spezialkräfte im Einsatz

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (02.05.), gegen 16.00 Uhr, sollte eine in Steinfurt /Borghorst wohnende Frau aufgrund einer ordnungsbehördlichen Entscheidung in ärztliche Behandlung gebracht werden. Sie widersetzte sich dieser Entscheidung und drohte einer Angehörigen des Jugendamtes mit Gewalt. Danach betrat sie ihre Wohnung und schloss sich ein. In dieser Wohnung hielt sich ein weiteres Familienmitglied auf. Es wurden Spezialkräfte zur Tatörtlichkeit gerufen. Die Frau konnte gegen 19.00 Uhr durch Gesprächsverhandlungen dazu bewegt werden, die Wohnung zu verlassen. Es wurde niemand verletzt. Die Frau wird in ärztliche Obhut gebracht.

