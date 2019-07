Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Phantombilder nach Raub erstellt.

Lippe (ots)

Am 16. Mai 2019 (Donnerstag) überfielen zwei Männer einen Lebensmittelmarkt am Fassensteg (wir berichteten). Zur Erinnerung: Zum Geschäftsschluss, gegen 20:05 Uhr, hielt sich noch einer der Täter in dem Geschäft auf. Eine Angestellte bat den Mann den Supermarkt zu verlassen und begleitete ihn zu einem Ausgang. Als die Tür geöffnet wurde, drängte sich der zweite Täter, der offensichtlich auf dem Kundenparkplatz gewartet hatte, mit einer schwarzen Schusswaffe in der Hand in das Geschäft. Unter Vorhalt der Waffe dirigierten die Täter die zwei in dem Geschäft anwesenden Angestellten in den Kassenbereich. Sie entnahmen das Bargeld aus den Kassen und verstauten es in einem schwarzen Rucksack. Anschließend verließen die Täter den Supermarkt und flüchteten mit einem dunklen Wagen. Die umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief zunächst erfolglos. Auf Grund detaillierter Zeugenaussagen konnten von den beiden Räubern Phantombilder durch das LKA NRW angefertigte werden, die auf Grund eines Beschlusses nun veröffentlicht werden dürfen. Die Kripo Detmold fragt: Wer kennt einen der Männer oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen. Die Phantombilder sowie Beschreibungen der Täter finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kalletal-schwerer-raub

