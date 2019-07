Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden/Lemgo-Lieme. Schussabgaben auf Fahrzeuge.

Lippe (ots)

Am frühen Montagmorgen erfolgten sowohl in der Beckstraße in Lage-Heiden als auch in der Straße Hangstein, in Lemgo-Lieme, Schussabgaben mit erlaubnispflichtigen Waffen auf dort geparkte Fahrzeuge. Ob ein Tatzusammenhang besteht, prüfen die Ermittler zurzeit. Gegen 2:30 Uhr riefen Anwohner der Straße Hangstein in Lemgo-Lieme den Notruf der Polizei an und meldeten Schussabgaben. Im Rahmen der Ermittlungen konnten mehrere Einschusslöcher in einem auf einem Hof geparkten VW festgestellt werden.

Gegen 2:50 Uhr meldeten Zeugen abermals, dass sie Schüsse gehört hätten. Dieses Mal jedoch in Lage-Heiden. In der Beckstraße hatten Unbekannte ebenfalls auf einen dort geparkten VW geschossen. Gefährdet und verletzt wurde durch die Schussabgaben niemand. Der Gesamtschaden an den PKW beträgt einige tausend Euro. Die Fahrzeuge wurden zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Ihre Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

