Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl

Hildesheim (ots)

Harsum (Sti). Am 19.06.2019 ist es in dem Zeitraum von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße in Harsum zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Das Fahrrad wurde mittels eines Bügelschlosses gesichert und vor einer Garage abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell