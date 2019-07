Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Apotheke.

Lippe (ots)

Von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte gewaltsam in eine Apotheke in der Bachstraße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entkamen mit etwas Bargeld. Hinweise zum Einbruch erbittet die Kripo in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090.

