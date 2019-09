Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Einbruchdiebstähle im Stadtgebiet

Idar-Oberstein (ots)

Zu drei Einbruchsdiebstählen kam es in der Nacht vom 18.09.2019 auf den 19.09.2019 im Stadtgebiet Idar-Oberstein. Aufgrund der Tatausführung (Abdrehen der Schließzylinder an Türen) wird in allen drei Fällen von der gleichen Täterschaft ausgegangen. Aus einer Bäckerei in der Idarer Fußgängerzone am Schleiferplatz erbeuteten die Täter Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich aus der Kasse. Ferner verursachten sie durch das Aufbrechen einer Tür Sachschaden im oberen dreistelligen Eurobereich. Ferner suchten die Täter ein Reisebüro am Alexanderplatz in Idar heim, erbeuteten ebenfalls Bargeld im dreistelligen Eurobereich und richteten an der Tür einen geringen Sachschaden an. Außerdem begaben sich die Täter zu einer Kindertagesstätte in der Leipziger Straße, wo sie zunächst eine Terrassentür und im weiteren Verlauf mehrere Innentüren aufbrachen. Es wurden ein älterer Tablet-PC, ein älteres Laptop, eine ältere Kaffeemaschine, Kaffeepads, sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird in diesem Fall auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftaten. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670, oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in den jeweiligen Tatortbereichen.

