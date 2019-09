Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht nach gefährlichem Überholmanöver

Schönberg (ots)

Am Mittwochmorgen, den 18.09.2019, kam es gegen 06.25 Uhr auf der L150 in der Gemarkung Schönberg zu einer Verkehrsunfallflucht nach einem vorausgegangenen, gefährlichen Überholmanöver. Der Geschädigte 40jährige PKW-Fahrer befuhr die L150 in Fahrtrichtung Büdlicherbrück. Kurz hinter der Kreuzung L150/K76 kam ihm in einer Linkskurve ein anderer PKW-Fahrer entgegen, der zuvor im Kurvenbereich überholt hatte. Um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu vermeiden, wich der Geschädigte nach rechts aus und landete im Graben. Zu einer Berührung der Fahrzeug war es nicht gekommen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Derzeit liegen zu dem Verursacher keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei Morbach. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt eingeleitet. Am PKW des Geschädigten entstand ein Schaden von etwa 1000,- Euro.

