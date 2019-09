Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in Schwollen

Schwollen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Flucht ist es am 17.09.19 im Zeitraum zwischen 7:30 Uhr und 7:40 Uhr in der Hauptstraße in Schwollen gekommen. In Höhe des Parkplatzes einer Gaststätte kam es im Bereich einer engen Kurve im Begegnungsverkehr zu einer Konfliktsituation zwischen einem PkW und einem LkW. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten mussten beide Fahrzeuge rangieren, um ein Weiterfahren zu ermöglichen. Nach Abschluss des Rangiervorgangs bemerkte die Fahrerin des PkW eine Beschädigung im Heckbereich. Zu dem flüchtigen LkW (rote Plane) liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Erkenntnisse vor.

Mögliche Zeugen des Vorfalls, insbesondere die sich hinter dem LkW befindlichen weiteren PkW-Führer, welche aufgrund des Vorgangs anhalten mussten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

