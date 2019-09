Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Oberbrombach (ots)

Am Dienstag, dem 17.09.2019, kam es in der Zeit zwischen 14:20 Uhr und 14:30 Uhr in der Hauptstraße in Oberbrombach, Höhe der Hausnummer 1, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Beim Umfahren eines am Fahrbahnrand abgestellten Transporters touchiert der Unfallverursacher den linken Außenspiegel des entgegenkommenden PKW. Im Anschluss entfernt sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion

Birkenfeld, Tel. 06782-9910.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell