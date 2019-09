Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand in Pflegeeinrichtung in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache des Brandgeschehens in einer Pflegeeinrichtung in Idar-Oberstein in den späten Abendstunden des 14.09.2019, in dessen Verlauf ein Bewohner verstarb und weitere Bewohner insbesondere durch das Einatmen von Brandgasen verletzt wurden, dauern weiterhin an. Das mit den Ermittlungen betraute Fachkommissariat bei der Kriminalinspektion Idar-Oberstein wird hierbei von Kriminaltechnikern und Sachverständigen des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz unterstützt.

Im Rahmen der am heutigen Tage durchgeführten Obduktion des Verstorbenen wurde eine Rauchgasintoxikation als Todesursache festgestellt.

Belastbare Aussagen zu einer möglichen Brandursache können auf Grundlage des derzeitigen Stands der Ermittlungen noch nicht getroffen werden. Sobald hierzu Ergebnisse vorliegen, wird nach Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach eine ergänzende Pressemittteilung veröffentlicht werden.

