Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Verkehrszeichen in Wasserliesch entwendet - Zeugen gesucht

Konz (ots)

Durch unbekannte Täter wurden in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag am Ortsausgang Wasserliesch in Richtung Industriegebiet Granahöhe 3 Verkehrszeichen entwendet.

Im Einzelnen handelt es sich um die vor einer Fahrbahnverengung fest montierten Verkehrszeichen Nr. 121 "Einseitig verengte Fahrbahn", Nr. 208 "Vorrang des Gegenverkehrs" und Nr. 605 "Leitbake"

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz Telefon 06501/92680 in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Konz

Telefon: 06501/9268-0

www.polizei.rlp.de

pwkonz@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell