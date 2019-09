Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Baggerschaufel

Thalfang (ots)

In den Nachtstunden von Donnerstag, 12.09.2019, 19:00 Uhr bis Freitag, 13.09.2019, 06:50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle eine Baggerschaufel Marke "Lehnhoff". Der Tatort befindet sich in Thalfang, Zur Alten Ziegelei, wo Arbeiten an einem Rückhaltebecken durchgeführt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Morbach (Tel. 06533-93740) entgegen.

