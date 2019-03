Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Haftbefehle: Drei Festnahmen im Hamburger Bahnbereich-

Hamburg (ots)

Vom 12.03. (19.15 Uhr) bis zum 13.03.2019 (01.30 Uhr) nahmen Bundespolizisten insgesamt drei per Haftbefehl gesuchte Personen (w.50, m.38, m.52) nach entsprechenden Überprüfungen der Personalien fest.

Zwei Festnahmen (w.50, m.38) erfolgten im Hauptbahnhof; ein Mann (m.52) wurde im S-Bahnhaltepunkt Landungsbrücken festgenommen.

Ein Mann (m.38) wurde wegen Leistungserschleichungen (Fahren in öffentl. Verkehrsmitteln ohne Fahrschein) in mehreren Fällen gesucht. Der Verurteilte hatte eine geforderte Geldstrafe in der Höhe von rund 1.200 Euro (inkl. Verfahrenskosten) nicht gezahlt und hat jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 44 Tagen zu verbüßen.

Eine Frau (w.50) wurde mit einem U-Haftbefehl wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls gesucht.

Ein weiterer Mann (m.52) wurde ebenfalls wegen Leistungserschleichungen gesucht. Der Verurteilte hatte eine geforderte Geldstrafe (inkl. Verfahrenskosten) in der Höhe von rund 1.200 Euro nicht gezahlt und hat jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen zu verbüßen.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurden alle gesuchten Personen einer Haftanstalt zugeführt.

