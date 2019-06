Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht am Rolinkskamp

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 12.00 Uhr auf der B 403, Ecke Rolinkskamp, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein aus Bentheim kommender Autofahrer fuhr in Richtung Nordhorn und musste auf Höhe der Straße Rolinkskamp in die Fahrbahnmitte ausweichen, da ein bisher unbekannter grauer Pkw aus dem Rolinkskamp in den Kreuzungsbereich einfuhr. Bei dem Ausweichmanöver kollidiert der Unfallbeteiligte mit einem entgegenkommenden Auto. Der Fahrer des grauen Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter (05921) 3090, in Verbindung zu setzen. /mal

