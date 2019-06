Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Drogenfund bei Rollerfahrer

Laar (ots)

Beamte der Autobahnpolizei kontrollierten am Mittwoch gegen 16.20 Uhr einen 20-jährigen Rollerfahrer, der am Grenzübergang in Laar aus den Niederlanden nach Deutschland einreiste. In der Kontrolle wurden bei dem Emlichheimer geringe Mengen Marihuana und Haschisch gefunden. Die erforderliche Fahrerlaubnis für den Roller hat der Mann nicht. Zudem stand er unter Drogeneinfluss. Ihm wurde auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und die Betäubungsmittel wurden ihm abgenommen. /mal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell