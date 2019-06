Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Autofahrerin gesucht

Spelle (ots)

Am Montagmorgem, gegen 6.45 Uhr, kam es in Spelle, im Kreuzungsbereich der Katharinenstraße und der Straße Zur Kampelbrücke zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens fuhr auf der Katharinenstraße in Richtung Zur Kampelbrücke und übersah die Radfahrerin auf dem Gehweg im Kreuzungsbereich. Die Radfahrerin kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Autofahrerin stieg kurz aus, sagte etwas und verließ abschließend unerlaubt die Unfallstelle. Es soll sich um eine 40-50 Jahre alte Frau mit grauen Haaren gehandelt haben. Die Autofahrerin, sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen unter (0591) 870 in Verbindung zu setzen. /mal

